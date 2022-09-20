Мать четырех детей из Самарской области выманила деньги у пятиклассницы

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 31-летней безработной жительницы Чапаевска, имеющей на иждивении четырех детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в апреле 2022 г. она позвонила по объявлению об аренде квартиры, но трубку взял ребенок. Женщина решила воспользоваться этим и провернуть мошенничество. Она представилась сотрудницей банка и сказала пятикласснице, что привязанная к номеру телефона банковская карта заблокирована и, чтобы ее разблокировать, нужно перевести деньги на указанный счет. Девочка испугалась, что банковскую карту матери заблокируют, взяла из квартиры 5 тыс. руб. и с помощью указаний звонившей положила их на счет мошенницы.

Но этого злоумышленнице показалось мало. Она решила получить сумму побольше и потребовала 40 тыс. рублей. В это время в разговор вмешались взрослые.

Полицейские быстро вычислили владелицу телефонного номера и задержали. В отношении задержанной возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

Женщина признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд.