Общественники добиваются качественного содержания спортивных и детских площадок в Безенчуке

Самарские общественники обратились в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для выяснения обстоятельств некачественного ремонта двух спортивных площадок и площадки для детей в Безенчуке, сообщает "Народный фронт".
Полосу спортивных препятствий для школьников, сдающих нормы ГТО, возле школы №3 построил год назад за 450 тыс. руб. ООО "Ксил-Енисей", но уже в этом году площадка закрыта из-за непригодного состояния. Высокая трава и неисправное оборудование стоят преградой к спорту. Ранее эксперты Народного фронта обращались в администрацию поселка для исправления недостатков, но власть решила закрыть площадку.
Еще на одной спортивной площадке по ул. Манистова, 49а подрядчик ООО "Восемьсот" не только установил неверно антитравматическое покрытие, но испортил спортивные тренажеры, поставив их криво. На такой "ремонт" было потрачено более 3 млн руб. бюджетных денег.
"Мы приезжаем на игровую или спортивную площадку, чтобы осмотреть и указать на нарушения. Но зачастую, вердикт только один - сносить. Нарушено то, что даже нарушить невозможно. Тогда у меня вопрос: "Насколько эффективно мы с вами тратим государственные деньги?" Давайте отсматривать проекты площадок на стадии дизайна, чтобы не сносить то, что исправить нельзя, а править на бумаге", - заявила член регионального штаба Народного фронта Екатерина Гудзима.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!