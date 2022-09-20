Общественники добиваются качественного содержания спортивных и детских площадок в Безенчуке

Самарские общественники обратились в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для выяснения обстоятельств некачественного ремонта двух спортивных площадок и площадки для детей в Безенчуке, сообщает "Народный фронт".

Полосу спортивных препятствий для школьников, сдающих нормы ГТО, возле школы №3 построил год назад за 450 тыс. руб. ООО "Ксил-Енисей", но уже в этом году площадка закрыта из-за непригодного состояния. Высокая трава и неисправное оборудование стоят преградой к спорту. Ранее эксперты Народного фронта обращались в администрацию поселка для исправления недостатков, но власть решила закрыть площадку.

Еще на одной спортивной площадке по ул. Манистова, 49а подрядчик ООО "Восемьсот" не только установил неверно антитравматическое покрытие, но испортил спортивные тренажеры, поставив их криво. На такой "ремонт" было потрачено более 3 млн руб. бюджетных денег.

"Мы приезжаем на игровую или спортивную площадку, чтобы осмотреть и указать на нарушения. Но зачастую, вердикт только один - сносить. Нарушено то, что даже нарушить невозможно. Тогда у меня вопрос: "Насколько эффективно мы с вами тратим государственные деньги?" Давайте отсматривать проекты площадок на стадии дизайна, чтобы не сносить то, что исправить нельзя, а править на бумаге", - заявила член регионального штаба Народного фронта Екатерина Гудзима.



