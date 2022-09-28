В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД

27 сентября в областном центре был дан старт отопительному сезону. Напомним, что подача отопления согласно нормативам должна быть осуществлена при следующем условии: среднесуточная температура в течение 5 суток составляет не выше +8 градусов Цельсия. Несмотря на то, что до официального старта в среднем температура не опускалась ниже +9,5 градусов Цельсия, мэрия и ресурсоснабжающая организация приняли решение о начале подключения объектов к теплоисточникам.
Первыми на очереди подачи тепла — социальные объекты.
В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов — почти 90% обеспечены теплом. Радиаторы нагрелись в 60% объектов здравоохранения и 80% учреждений опеки и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей, а также в 2/3 школ. Таким образом, основные объекты социальной сферы подключены уже на 71%.
Также ведется подключение образовательных учреждений (вузы и сузы), культуры и спорта. Всего объектов социальной сферы более тысячи, и все они требуют повышенного внимания.
В части внушительного жилого фонда (10 195 МКД) — всего лишь за один день ресурсоснабжающей организации удалось согреть батареи в более чем 1,5 тыс. домов. При этом темпы ресурсоснабжающие организации только наращивают. Также подчеркнем важность работы не только теплоснабжающих компаний, но и управляющих — сами объединения должны приложить усилия и держать на контроле все процессы, необходимые для подачи тепла в дома.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа