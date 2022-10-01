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Общество

Из Тольятти в Самару отправилась первая "Ласточка"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 октября, из Тольятти в Самару отправился современный пригородный поезд "Ласточка". С сегодняшнего дня "Ласточки" стартуют новым маршрутом и свяжут крупнейший центр Самарской области со столицей региона, сообщили в ОАО "РЖД".

Фото: предоставлено РЖД

В мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин, глава городского округа Тольятти Николай Ренц, жители и гости города Тольятти.

Ежедневно скоростные электропоезда будут совершать по четыре рейса в каждом направлении. Время в пути — менее двух часов. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море.

Со станции Самара в Тольятти "Ласточки" будут отправляться ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, в обратном направлении скорый пригородный поезд будет отправляться в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время - местное.

От железнодорожного вокзала Тольятти к запуску скорого пригородного поезда "Ласточка" введен в расписание автобусный маршрут № 8 до Нового города, состыкованный с расписанием скорых поездов. Также на станции Тольятти для автолюбителей будут работать бесплатные перехватывающие парковки.

С целью обеспечения транспортной доступности и сохранения уровня комфорта для жителей Жигулевска организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск - Жигулевское Море и обратно, с удобной пересадкой на поезда "Ласточка" на станции Жигулевское Море.

Билеты на скорые поезда "Ласточка" по маршруту Самара - Тольятти, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Стоимость "разового" билета - 254 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена "разового" билета в период действия льгот снижена на 50%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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