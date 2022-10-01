В Самаре перекроют улицу Авроры из-за ремонта Южного моста

В понедельник, 3 октября, в Самаре скорректируют схему движения транспорта на одном из оживленных участков дорог, сообщили в администрации города.

"С 3 по 10 октября на путепроводе "Аврора" и на Южном мосту будут ремонтировать деформационные швы. На это время здесь частично ограничат движение транспорта, — заявили в мэрии.

Южный мост и путепровод на улице Авроры приводили в порядок в 2017 году - в апреле перекрыли половину моста, автобусы и грузовики пускали в объезд, а пассажирам пришлось обходить путепровод пешком. Осенью работы были завершены, но возникли претензии к обустройству деформационных швов.

Водители много лет жаловались на плохое покрытие моста и выступающие швы, которые при ремонте должны сгладить.