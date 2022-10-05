Директора тольяттинской УК обвиняют в подкупе и мошенничествах

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и коммерческом подкупе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2021 г. гендиректор управляющей компании получил от подрядчика 1 млн руб. за подписание акта приемки некачественного капремонта инженерных систем.
Также правоохранители считают, что в 2020 г. мужчина вынудил двоих подрядчиков заплатить ему 254 тыс. руб. за несуществующие потери холодной и горячей воды во время капремонта. Только после этого директор УК подписал акт их приемки.
Кроме того, следствие считает, что с 2018 г. по 2021 г. руководитель обслуживающей организации похитил свыше 4 млн руб., предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей компанией, а в 2021 г. похитил 148 тыс. руб., выделенных на ремонт инженерных систем дома.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️