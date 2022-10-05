Директора тольяттинской УК обвиняют в подкупе и мошенничествах

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и коммерческом подкупе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2021 г. гендиректор управляющей компании получил от подрядчика 1 млн руб. за подписание акта приемки некачественного капремонта инженерных систем.

Также правоохранители считают, что в 2020 г. мужчина вынудил двоих подрядчиков заплатить ему 254 тыс. руб. за несуществующие потери холодной и горячей воды во время капремонта. Только после этого директор УК подписал акт их приемки.

Кроме того, следствие считает, что с 2018 г. по 2021 г. руководитель обслуживающей организации похитил свыше 4 млн руб., предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей компанией, а в 2021 г. похитил 148 тыс. руб., выделенных на ремонт инженерных систем дома.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.