В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Самарской и Полевой

В Самаре в связи со строительством новой станции метро "Театральная" с 8 октября по 21 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Самарской в границах улиц Чкалова и Полевой.

Также до 21 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.

По этой причине автобусные маршруты, в частности №№ 2, 23,24, 41, 46, 47, 50 и 92 будут следовать по скорректированной схеме.

Исключение составят:

— спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны);

— машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара;

— транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта;

— служебный транспорт, предназначенный для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения.