В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Самарской и Полевой

В Самаре в связи со строительством новой станции метро "Театральная" с 8 октября по 21 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Самарской в границах улиц Чкалова и Полевой.
Также до 21 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.
По этой причине автобусные маршруты, в частности №№ 2, 23,24, 41, 46, 47, 50 и 92 будут следовать по скорректированной схеме.
Исключение составят:
— спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны);
— машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара;
— транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта;
— служебный транспорт, предназначенный для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!