Самарчанка шесть дней подряд ходила в банки и брала кредиты для мошенников

В полицию Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя местная жительница, работающая в сфере обучения использования автоматизированных систем учета данных.
Она рассказала полицейским, что ей на протяжении шести дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений и убеждали женщину, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны.
Мошенники убедили самарчанку, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на "безопасный счет" для их сохранения. Женщина шесть дней ходила в банки, брала кредиты и переводила их частями через банкоматы на указанный счет. Таким образом она "подарила" злоумышленникам 5,5 млн рублей.
Поздно ночью, проверяя информацию в интернете и увидев на одном из сайтов памятку, составленную полицейскими для предупреждения мошенничеств, заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️