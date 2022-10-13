Самарчанка шесть дней подряд ходила в банки и брала кредиты для мошенников

В полицию Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя местная жительница, работающая в сфере обучения использования автоматизированных систем учета данных.

Она рассказала полицейским, что ей на протяжении шести дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений и убеждали женщину, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны.

Мошенники убедили самарчанку, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на "безопасный счет" для их сохранения. Женщина шесть дней ходила в банки, брала кредиты и переводила их частями через банкоматы на указанный счет. Таким образом она "подарила" злоумышленникам 5,5 млн рублей.

Поздно ночью, проверяя информацию в интернете и увидев на одном из сайтов памятку, составленную полицейскими для предупреждения мошенничеств, заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.