В Самаре год не могли возбудить уголовное дело, пока не вмешался УПЧ

В Самаре уполномоченный по правам человека помог добиться возбуждения уголовного дела по факту преступления, совершенного еще год назад.
В октябре 2021 г. у местного жителя пропал автомобиль. Мужчина обратился в полицию, но дело долго не возбуждали. При этом документа об отказе в возбуждении дела ему тоже не выдали.
В январе 2022 г. по заявлению самарца прокуратура провела проверку. Как выяснилось, сотрудники МВД так и не провели процессуальную проверку. В связи с этим надзорное ведомство потребовало проверку возобновить.
8 апреля 2022 г. полицейские отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение позже отменила прокуратура. Но после этого дело так и не возбудили.
В июле 2022 г. после дополнительной проверки уголовное дело по факту кражи возбудили. В конце месяца следователь признал заявителя потерпевшим и допросил его в этом качестве. После этого предварительное расследование приостановили.
В сентябре 2022 г. решение о приостановке отменили, производство по делу возобновили.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.