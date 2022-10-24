В Самаре год не могли возбудить уголовное дело, пока не вмешался УПЧ

В Самаре уполномоченный по правам человека помог добиться возбуждения уголовного дела по факту преступления, совершенного еще год назад.

В октябре 2021 г. у местного жителя пропал автомобиль. Мужчина обратился в полицию, но дело долго не возбуждали. При этом документа об отказе в возбуждении дела ему тоже не выдали.

В январе 2022 г. по заявлению самарца прокуратура провела проверку. Как выяснилось, сотрудники МВД так и не провели процессуальную проверку. В связи с этим надзорное ведомство потребовало проверку возобновить.

8 апреля 2022 г. полицейские отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение позже отменила прокуратура. Но после этого дело так и не возбудили.

В июле 2022 г. после дополнительной проверки уголовное дело по факту кражи возбудили. В конце месяца следователь признал заявителя потерпевшим и допросил его в этом качестве. После этого предварительное расследование приостановили.

В сентябре 2022 г. решение о приостановке отменили, производство по делу возобновили.