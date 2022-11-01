Самарца будут судить за участие в телефонном мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о телефонном мошенничестве.

По версии следствия, подозреваемому в мессенджере предложили "подзаработать" на обмане. Он участвовал в телефонном мошенничестве. Пожилым людям звонили и убеждали, что их родственник попал в беду, а потом выманивали деньги. Общая сумма ущерба составила 817 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину.