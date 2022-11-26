В Самаре будут судить наркоторговца

В Самаре перед судом предстанет 29-летний местный житель, обвиняемый в сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники подразделения ОНК отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре получили информацию, что возле одного из домов, расположенного по переулку Аргунский, находится мужчина, который может быть причастен к сбыту запрещенных веществ.

Оперативники задержали мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из его рюкзака 64 свертка с белым веществом внутри. В сотовом телефоне задержанного обнаружили геолокации четырех тайников-закладок, при проверке которых изъяли свертки с неизвестными веществами.

Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что первое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — производное N-метилэфедрона, второе является наркотическим средством мефедрон. Всего из незаконного оборота изъято более 60 граммов запрещенных веществ, что соответствует крупному размеру.

Ранее судимый за кражу и грабеж безработный житель областного центра в ходе опроса признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что приобрёл наркотик через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов сбыта наркотиков в значительном размере и одного факта покушения на сбыт запрещённого вещества в крупном размере и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.