Сызранца заподозрили в краже денег у бабушки

В Сызрани сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег у бабушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
За помощью к правоохранителям обратилась 83-летняя местная жительница, заявившая о краже денег с её банковской карты. Причиненный ущерб составил более 60 тыс. рублей.
Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую. Пенсионерка рассказала, что мобильным банком пользоваться не умеет, потерять банковскую карту она не могла и посторонних людей в квартиру не пускает — только близких родственников.
Полицейские изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили банковский счет, на который перевели деньги. Его владельцем оказался внук пенсионерки, проживающий отдельно от неё и помогающий по хозяйству.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанный, ранее судимый за кражу и за незаконный оборот наркотиков, признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что знал, где его бабушка хранит банковскую карту, на которую получает пенсию. Он пользовался тем, что родственница ему доверяет и не следит за его действиями во время визитов к ней. При помощи кнопочного телефона пострадавшей мужчина получал смс-оповещения с кодом для подтверждения операций по переводу денежных средств, который потом вводил у себя на телефоне, используя установленное на нем банковское приложение, и похищал деньги. Таким образом злоумышленник совершил несколько переводов от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. С апреля по июнь этого года он похитил 60 тыс. рублей.
После совершенных манипуляций внук удалял с телефона бабушки уведомления о списании денежных средств с её счета, так что пенсионерка долгое время ни о чем не догадывалась. По словам подозреваемого, похищенные деньги он тратил на ремонт автомобиля после аварии, совершенной по его вине.
Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража электронных денежных средств). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до полутора лет.
Причиненный материальный ущерб своей бабушке сызранец обязался возместить.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.