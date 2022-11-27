Пьяный самарец украл у пожилой женщины деньги и телефон

В Самаре у 69-летней женщины из коммунальной квартиры украли деньги и телефон, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина рассказала, что проживает в одной из комнат коммунальной квартиры на пр. Кирова. Накануне вечером она оставила сумку в общем коридоре, а проснувшись ночью, не обнаружила ее. Пострадавшая лишилась телефона, 5 тыс. руб., а также за ночь с банковской карты было списано 11 тыс. рублей.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступлений, предусмотренных п., а ч.3 ст. 158, п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ возбуждены уголовные дела.
При изучении выписки по расчетному счету полицейские установили личность владелицы банковской карты, на счет которой были переведены похищенные денежные средства, и фактического пользователя — ее сожителя, которого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ночью, проходя по пр. Кирова, решил зайти в гости к знакомому, но точный адрес проживания не помнил, поэтому зашел в "похожий" подъезд.
Молодой человек обнаружил, что на первом этаже дома дверь в одну из квартир не заперта. Войдя в помещение, заметил женскую сумку, похитил ее и вышел на улицу. Обнаружив в сумке кошелек и сотовый телефон, с установленным мобильным банком, перевел на банковскую карту своей сожительницы 11 тыс. руб., после чего обналичил денежные средства в ближайшем банкомате и потратил их на свои нужды. Сотовый телефон он впоследствии перепродал за 5 тыс. руб. незнакомому мужчине.
Жителю Самары предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.