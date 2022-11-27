16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Нефтегорском районе во время распития алкоголя сельчанин нанес ножевое ранение в шею другу Пьяный самарец украл у пожилой женщины деньги и телефон Тольяттинец похитил телефон из комиссионки и сдал в ломбард Самарца подозревают в посредничестве во взяточничестве Сызранца заподозрили в краже денег у бабушки

Преступления Происшествия

Пьяный самарец украл у пожилой женщины деньги и телефон

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре у 69-летней женщины из коммунальной квартиры украли деньги и телефон, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что проживает в одной из комнат коммунальной квартиры на пр. Кирова. Накануне вечером она оставила сумку в общем коридоре, а проснувшись ночью, не обнаружила ее. Пострадавшая лишилась телефона, 5 тыс. руб., а также за ночь с банковской карты было списано 11 тыс. рублей. 

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступлений, предусмотренных п., а ч.3 ст. 158, п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ возбуждены уголовные дела. 

При изучении выписки по расчетному счету полицейские установили личность владелицы банковской карты, на счет которой были переведены похищенные денежные средства, и фактического пользователя — ее сожителя, которого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ночью, проходя по пр. Кирова, решил зайти в гости к знакомому, но точный адрес проживания не помнил, поэтому зашел в "похожий" подъезд.

Молодой человек обнаружил, что на первом этаже дома дверь в одну из квартир не заперта. Войдя в помещение, заметил женскую сумку, похитил ее и вышел на улицу. Обнаружив в сумке кошелек и сотовый телефон, с установленным мобильным банком, перевел на банковскую карту своей сожительницы 11 тыс. руб., после чего обналичил денежные средства в ближайшем банкомате и потратил их на свои нужды. Сотовый телефон он впоследствии перепродал за 5 тыс. руб. незнакомому мужчине.

Жителю Самары предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4