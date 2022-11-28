100 тыс. рыболовных сетей, 10 тыс. раколовок и другие снасти изъяты из незаконной продажи в Самаре

В понедельник, 28 ноября, стало известно о возбуждении уголовного дела о незаконном предпринимательстве по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении 36-летнего иностранца, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Как пояснили транспортные полицейские, факт незаконного предпринимательства был задокументирован их сотрудниками совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

В ходе рейда выявлен иностранный гражданин, который без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью с мая 2022 г. в одном из рыболовных магазинов Самары осуществлял продажу рыболовных сетей и раколовок без соответствующих разрешающих документов. В указанной торговой точке осуществлялась оптовая продажа рыболовного товара, в том числе в ближайшие регионы, граничащие с Самарской областью.

Кроме того, в двух складских помещениях, арендованных подозреваемым, хранились оптовые партии орудий добычи водных биологических ресурсов, предназначенные для дальнейшей реализации.

"Всего из незаконного оборота изъято более 100 тыс. синтетических рыболовных сетей, свыше 10 тыс. многозаходных ловушек — "раколовок", около 500 оснащенных и неоснащенных снастей "косынка". Общая стоимость изъятых орудий лова превышает 68 млн рублей. Также изъято свыше 1,5 тыс. коробок с различным рыболовным товаром без какой-либо сопроводительной документации", — отметили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".