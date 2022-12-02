В Самарской области пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата

В субботу, 3 декабря, в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата.

Памятная дата была установлена федеральным законом от 4 ноября 2014 года и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

Мероприятия, посвященные памятной дате, в этом году пройдут по всей стране в девятый раз. Все они призваны сохранить традицию - чтить память неизвестных героев, павших за свободу и независимость нашей страны.

В Самаре 3 декабря у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" будет нести вахту почетный караул. К Вечному огню торжественно возложат цветы представители ветеранских организаций, военно-поисковых отрядов, члены правительства Самарской области.

Митинги, минуты молчания и возложение цветов пройдут практически во всех муниципалитетах и городах Самарской области. Так, в Тольятти митинг памяти с возложением цветов к Вечному огню состоится 3 декабря на Площади Свободы.

В Отрадном в субботу в сквере Победы пройдет "Перекличка постов №1. Этих дней не смолкнет слава", волонтеры Победы проведут акцию "Знай этот день!" В Жигулевске 2 декабря накануне Дня Неизвестного Солдата прошла патриотическая акция "Свеча памяти", возложение цветов и минута молчания у монумента Воину-освободителю. В мероприятиях приняли участие воспитанники патриотических клубов, обучающиеся старших классов и представители волонтерских движений.

В селе Бобровка Кинельского района также прошел митинг возле памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной. В Самаре накануне памятной даты состоялся митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы с участием школьников и ветеранов.

В учреждениях культуры Самарской области в честь памятной даты организованы культурно-просветительские программы, встречи и патриотические часы. Так, в м.р. Ставропольский к Дню Неизвестного Солдата пройдут программы "Никто не забыт, ничто не забыто" (ДК Севрюкаевский, 3 декабря, начало в 13:00), "День неизвестного солдата" (ДК Жигулевский, 3 декабря в 15:00), "Дорогами войны. Битва за Москву" (ДК Подстепкинский, 3 декабря, начало в 16:00), "День неизвестного солдата" (ДК Ташелкский, 3 декабря, начало в 12:00). В библиотеке-филиале №1 "Кинельская ЦГБС" (г.о. Кинель) пройдут громкие чтения "О тех, кто прославил Россию": посетители библиотеки прочтут отрывки из произведений, посвященных памяти героических предков и ныне живущим героям.

2 декабря, накануне памятной даты, в ДК им. Макара Жукова г.о. Сызрань и в Кротковском центральном сельском доме прошли тематические программы, посвященные истории Дня Неизвестного Солдата и архитектурного ансамбля "Могила неизвестного солдата", расположенного в Александровском саду у стен Кремля. В Надеждинском сельском Доме культуры (м.р. Кошкинский) прозвучали стихи и песни о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны, о событиях, которые являются яркими страницами в истории нашей страны.

В Самаре в Историческом парке "Россия - Моя история" 3 декабря 2022 года в 11:00 состоится тематическая встреча "Всероссийский проект "Судьба солдата". Теория и практика архивного поиска". А с 10:00 до 18:00 будет организована общественная приемная в рамках Всероссийского проекта "Судьба солдата" по приему заявлений от граждан на архивный поиск родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

С наступлением сумерек 3 декабря в столице региона на самарской телебашне будет организована тематическая подсветка в виде зажженного Вечного огня и надписи "День Неизвестного Солдата". Вместе с Самарой подсветку включат телебашни РТРС более чем в 20 регионах страны.

На телебашнях Белгорода, Черкесска, Мурманска, Пензы и Назрани появится триколор. Жители Брянска, Нальчика, Костромы, Саранска, Челябинска и Ярославля увидят георгиевскую ленту. В Костроме, Нижнем Новгороде, Перми, Казани и Саратове сценарий подсветки дополнит изображение горящей свечи.