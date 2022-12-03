В Самаре вынесен приговор бывшему директору одной из школ за мошенничество и подлог

В Самаре вынесен приговор бывшему директору одного из образовательных учреждений города. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и ст. 292 УК РФ, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что осужденная в период с 2015 по 2021 год, с целью безвозмездного изъятия бюджетных денежных средств, принадлежащих учреждению, приняла на работу женщину на должность педагога дополнительного образования.
Директор заведомо знала, что фактические трудовые обязанности той выполняться не будут. В указанный период времени педагогу была начислена заработная плата и иные выплаты на общую сумму более 2,1 млн рублей. Это было сделано с целью хищения бюджетных средств, принадлежащих образовательному учреждению.
Приговором суда бывшему директору школы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно, с запретом занимать определенную должность и заниматься определённой деятельностью сроком на 1 год.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.