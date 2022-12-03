В Самаре вынесен приговор бывшему директору одной из школ за мошенничество и подлог

В Самаре вынесен приговор бывшему директору одного из образовательных учреждений города. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и ст. 292 УК РФ, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что осужденная в период с 2015 по 2021 год, с целью безвозмездного изъятия бюджетных денежных средств, принадлежащих учреждению, приняла на работу женщину на должность педагога дополнительного образования.

Директор заведомо знала, что фактические трудовые обязанности той выполняться не будут. В указанный период времени педагогу была начислена заработная плата и иные выплаты на общую сумму более 2,1 млн рублей. Это было сделано с целью хищения бюджетных средств, принадлежащих образовательному учреждению.

Приговором суда бывшему директору школы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно, с запретом занимать определенную должность и заниматься определённой деятельностью сроком на 1 год.