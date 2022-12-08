В День Героев Отечества в Самаре на площади Славы начнет работу цифровая фотовыставка "Донбасс-2022"

В пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества в Самаре на медиаэкранах на площади Славы начнет работу цифровая фотовыставка "Донбасс-2022". В этот день граждане Российской Федерации не только отдают дань памяти совершившим подвиги предкам, но и чтят ныне живущих героев нашей Родины.
Авторская фронтовая выставка фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, в прошлом военного офицера, состоит из снимков, сделанных во время его командировки в Донбасс. Это пронзительные откровения увиденного и пережитого в Донецке, Волновахе, Мариуполе и на передовой.
Под прицелом объектива и люди, волею судеб оказавшиеся под огнем, и покореженные здания - немые свидетели преступлений националистов, немыслимых страданий местных жителей, подвигов героев.
Основная сюжетная линия, которой придерживается Владимир Аносов в своей подборке, - от разрушения к возрождению: "Сравнивая фотографии, сделанные в первый день, буквально вчера, поражаешься тому, как помощь меняет взгляд человека. В грустных и уставших глазах уже зажглась искра надежды".
Для Самарской области слово "помощь" - это действие. Наш регион стал первым субъектом Российской Федерации, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса - городом Снежное. Сегодня регион оказывает Снежному содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также в развитии социальной сферы. Рабочая группа во главе с губернатором Дмитрием Азаровым не единожды выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем предстоящих работ.
Фотовыставка Владимира Аносова слову "помощь" придает новое звучание: улыбающиеся дети, вовремя прибывшая гуманитарная помощь, солдаты - настоящие герои, которые самоотверженно защищают мирное население Донбасса, обеспечивают безопасность нашей Родины.
Посмотреть выставку можно будет до 16 декабря включительно.
Последние комментарии
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
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