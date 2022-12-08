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Общество

В День Героев Отечества в Самаре на площади Славы начнет работу цифровая фотовыставка "Донбасс-2022"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества в Самаре на медиаэкранах на площади Славы начнет работу цифровая фотовыставка "Донбасс-2022". В этот день граждане Российской Федерации не только отдают дань памяти совершившим подвиги предкам, но и чтят ныне живущих героев нашей Родины.

Авторская фронтовая выставка фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, в прошлом военного офицера, состоит из снимков, сделанных во время его командировки в Донбасс. Это пронзительные откровения увиденного и пережитого в Донецке, Волновахе, Мариуполе и на передовой.

Под прицелом объектива и люди, волею судеб оказавшиеся под огнем, и покореженные здания - немые свидетели преступлений националистов, немыслимых страданий местных жителей, подвигов героев.

Основная сюжетная линия, которой придерживается Владимир Аносов в своей подборке, - от разрушения к возрождению: "Сравнивая фотографии, сделанные в первый день, буквально вчера, поражаешься тому, как помощь меняет взгляд человека. В грустных и уставших глазах уже зажглась искра надежды".

Для Самарской области слово "помощь" - это действие. Наш регион стал первым субъектом Российской Федерации, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса - городом Снежное. Сегодня регион оказывает Снежному содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также в развитии социальной сферы. Рабочая группа во главе с губернатором Дмитрием Азаровым не единожды выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем предстоящих работ.

Фотовыставка Владимира Аносова слову "помощь" придает новое звучание: улыбающиеся дети, вовремя прибывшая гуманитарная помощь, солдаты - настоящие герои, которые самоотверженно защищают мирное население Донбасса, обеспечивают безопасность нашей Родины.

Посмотреть выставку можно будет до 16 декабря включительно.

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