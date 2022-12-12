16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реабилитационный центр для бездомных животных появится в Самаре к 2025 году В Самарской области прошел всероссийский форум учителей "Педагогическая гавань" В Самаре 15 декабря на площади Славы открывается каток В Самарской области выберут лидеров в сфере туризма В январе из Самары начнут летать самолеты в Волгоград

Общество

Реабилитационный центр для бездомных животных появится в Самаре к 2025 году

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Реабилитационный центр полного цикла для животных — пока единственный в России — скоро появится в Самарской области. Об этом заявила директор ветеринарного центра "ФлагманВет" Инна Тарасенко в субботу, 10 декабря.

Фото: ФлагманВет

Главным итогом уходящего года она назвала выделение участка площадью 5 га в поселке Воскресенка Волжского района. Участок выделен центру "ФлагманВет" по результатам торгов, под освоение — к 2025 году под Самарой появится областной реабилитационный центр полного цикла для животных, в том числе лишенных хозяйского присмотра.

Об острой необходимости строительства в Самарской области реабилитационного центра для животных директор "ФлагманВет" говорит уже не первый год. Предполагается, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Построенный реабилитационный центр будет уникальным для России. Он станет единой площадкой для всего Самарского региона. Согласно проекту, объект должен предоставить места для достойного содержания одновременно 2,5 тысячи животных.

В центре будут размещаться и проходить все необходимые мероприятия собаки, поступающие из отлова. Там же будет расположен госпиталь, который сможет принимать как бездомных, так и домашних животных, включая тяжелых пациентов. С площадки центра можно будет забрать питомца в дом.

"Участок достаточно большой, обладает хорошим ландшафтом, удобно расположен и имеет подъездные пути. При этом он отделен от трассы лесополосой. Мы не отказались от этой идеи и никогда не откажемся!" — заявила Инна Тарасенко.

Не стали ждать чуда

Также Инна Тарасенко рассказала об итогах исполнения в 2022 году в Самаре программы по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску безнадзорных животных (ОСВВ) и опровергла ряд критических сообщений о работе "ФлагманВет" в этой непростой сфере деятельности.

Заниматься отловом бродячих животных "ФлагманВет" начали в апреле этого года, получив, как социально ориентированное НКО, не только госконтракт, но и инфраструктуру прежнего подрядчика мэрии города — ООО "Добрые люди".

Но нынешняя площадка в пос. Козелки, настаивает директор центра, для работы по ОСВВ оказалась непригодной, так как не подходит для итоговой цели — отсутствия безнадзорных животных на улицах города и их достойного содержания в приюте.

"Мы критически нуждаемся в адекватных условиях для этой важной деятельности. Экономические события последних лет дали нам понять, что реализация проекта откладывается. И мы вошли в работу по ОСВВ в том числе для того, чтобы не простаивать годы на месте, ожидая чуда. Мы решили действовать, как делали и всегда", — уверена Инна Тарасенко.

Инвалидов оставили на зимовку

С апреля по ноябрь по муниципальной программе ОСВВ проведено более двух тысяч собак. За этот срок освоено 34,27 млн рублей, а в бюджет уже уплачено 7 млн руб. налогов за четыре месяца работы.

Результат работы "ФлагманВет" отразился на количестве поступающих заказов на отлов животных — их стало почти в десять раз меньше, а вместо них стали приходить благодарности от администраций районов и жителей города.

В приюте в Козелках тоже произошли изменения: приведены в порядок территория и все помещения, отремонтированы и отстроены заново вольеры для животных, сделаны новые будки для собак, обустроен дополнительный этаж с вольерами внутри крытого ангара, решается вопрос с обеспечением объекта коммуникациями, которых до сих пор нет в полном объеме.

Есть и свои сложности, по словам Инны Тарасенко, работа по ОССВ сегодня напоминает будни военно-полевого госпиталя, куда потоком поступают пациенты, и огромную помощь в их спасении оказывает госпиталь "ФлагманВет" на ул. Красноармейская, 6А в Самаре.

К сожалению, клиника сейчас находится под давлением, сетует руководитель: "Нас постоянно хотят куда-то выселить, хотя это единственное место в городе, где мы реально можем оказывать помощь, причем животные поступают со всего региона". Из-за этого работники клиники вынуждены были оставить на холодную зимовку в Козелках животных — лежачих инвалидов.

"Вы понимаете, что это такое для врачей, которые ими занимались, которые их спасли от смерти после тяжелейших травм? Потому что какой-то пивной ресторан решил, что для них это очень важно. И они решили, что наши уникальные тяжелые пациенты и специалисты, которые столько лет тащат на себе эту работу, достойны того, чтобы находиться там", — заявила Инна Тарасенко.

Развеяли мифы

Информация о работе подрядчика по ОСВВ, появляющаяся в интернете, формирует у людей предрассудки, которые очень мешают в работе, считает руководитель. Основных направлений критики три: "Вам дали денег, но вы не работаете", "Вы отмываете деньги" и "Вы убиваете животных".

Но дело в том, что по контракту с государством отловщик работает за свои деньги, а когда отчет будет принят, их возмещают. Зарабатывать большие деньги на программе ОСВВ можно, если не тратить их на животных. А если тратить деньги на животных, то прибылей там нет. "Есть люди, которые хотят прийти в контракт, чтобы получить деньги. А мы хотим, чтобы контракт помог нам строить реабилитационный центр", — заявила Инна Тарасенко.

И в-третьих, для того, чтобы принять решение кого-то убить, нужно заходить в проект с первыми двумя целями. Сотрудники "ФлагманВет" доказали на протяжении семи лет до начала работы по контракту, что они любят и животных, делают все возможное для их спасения, оперируя самых тяжелых пациентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Nina Loginova 18 ноября 2022 14:12 Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1