Реабилитационный центр для бездомных животных появится в Самаре к 2025 году

Реабилитационный центр полного цикла для животных — пока единственный в России — скоро появится в Самарской области. Об этом заявила директор ветеринарного центра "ФлагманВет" Инна Тарасенко в субботу, 10 декабря.

Главным итогом уходящего года она назвала выделение участка площадью 5 га в поселке Воскресенка Волжского района. Участок выделен центру "ФлагманВет" по результатам торгов, под освоение — к 2025 году под Самарой появится областной реабилитационный центр полного цикла для животных, в том числе лишенных хозяйского присмотра.

Об острой необходимости строительства в Самарской области реабилитационного центра для животных директор "ФлагманВет" говорит уже не первый год. Предполагается, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Построенный реабилитационный центр будет уникальным для России. Он станет единой площадкой для всего Самарского региона. Согласно проекту, объект должен предоставить места для достойного содержания одновременно 2,5 тысячи животных.

В центре будут размещаться и проходить все необходимые мероприятия собаки, поступающие из отлова. Там же будет расположен госпиталь, который сможет принимать как бездомных, так и домашних животных, включая тяжелых пациентов. С площадки центра можно будет забрать питомца в дом.

"Участок достаточно большой, обладает хорошим ландшафтом, удобно расположен и имеет подъездные пути. При этом он отделен от трассы лесополосой. Мы не отказались от этой идеи и никогда не откажемся!" — заявила Инна Тарасенко.

Не стали ждать чуда

Также Инна Тарасенко рассказала об итогах исполнения в 2022 году в Самаре программы по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску безнадзорных животных (ОСВВ) и опровергла ряд критических сообщений о работе "ФлагманВет" в этой непростой сфере деятельности.

Заниматься отловом бродячих животных "ФлагманВет" начали в апреле этого года, получив, как социально ориентированное НКО, не только госконтракт, но и инфраструктуру прежнего подрядчика мэрии города — ООО "Добрые люди".

Но нынешняя площадка в пос. Козелки, настаивает директор центра, для работы по ОСВВ оказалась непригодной, так как не подходит для итоговой цели — отсутствия безнадзорных животных на улицах города и их достойного содержания в приюте.

"Мы критически нуждаемся в адекватных условиях для этой важной деятельности. Экономические события последних лет дали нам понять, что реализация проекта откладывается. И мы вошли в работу по ОСВВ в том числе для того, чтобы не простаивать годы на месте, ожидая чуда. Мы решили действовать, как делали и всегда", — уверена Инна Тарасенко.

Инвалидов оставили на зимовку

С апреля по ноябрь по муниципальной программе ОСВВ проведено более двух тысяч собак. За этот срок освоено 34,27 млн рублей, а в бюджет уже уплачено 7 млн руб. налогов за четыре месяца работы.

Результат работы "ФлагманВет" отразился на количестве поступающих заказов на отлов животных — их стало почти в десять раз меньше, а вместо них стали приходить благодарности от администраций районов и жителей города.

В приюте в Козелках тоже произошли изменения: приведены в порядок территория и все помещения, отремонтированы и отстроены заново вольеры для животных, сделаны новые будки для собак, обустроен дополнительный этаж с вольерами внутри крытого ангара, решается вопрос с обеспечением объекта коммуникациями, которых до сих пор нет в полном объеме.

Есть и свои сложности, по словам Инны Тарасенко, работа по ОССВ сегодня напоминает будни военно-полевого госпиталя, куда потоком поступают пациенты, и огромную помощь в их спасении оказывает госпиталь "ФлагманВет" на ул. Красноармейская, 6А в Самаре.

К сожалению, клиника сейчас находится под давлением, сетует руководитель: "Нас постоянно хотят куда-то выселить, хотя это единственное место в городе, где мы реально можем оказывать помощь, причем животные поступают со всего региона". Из-за этого работники клиники вынуждены были оставить на холодную зимовку в Козелках животных — лежачих инвалидов.

"Вы понимаете, что это такое для врачей, которые ими занимались, которые их спасли от смерти после тяжелейших травм? Потому что какой-то пивной ресторан решил, что для них это очень важно. И они решили, что наши уникальные тяжелые пациенты и специалисты, которые столько лет тащат на себе эту работу, достойны того, чтобы находиться там", — заявила Инна Тарасенко.

Развеяли мифы

Информация о работе подрядчика по ОСВВ, появляющаяся в интернете, формирует у людей предрассудки, которые очень мешают в работе, считает руководитель. Основных направлений критики три: "Вам дали денег, но вы не работаете", "Вы отмываете деньги" и "Вы убиваете животных".

Но дело в том, что по контракту с государством отловщик работает за свои деньги, а когда отчет будет принят, их возмещают. Зарабатывать большие деньги на программе ОСВВ можно, если не тратить их на животных. А если тратить деньги на животных, то прибылей там нет. "Есть люди, которые хотят прийти в контракт, чтобы получить деньги. А мы хотим, чтобы контракт помог нам строить реабилитационный центр", — заявила Инна Тарасенко.

И в-третьих, для того, чтобы принять решение кого-то убить, нужно заходить в проект с первыми двумя целями. Сотрудники "ФлагманВет" доказали на протяжении семи лет до начала работы по контракту, что они любят и животных, делают все возможное для их спасения, оперируя самых тяжелых пациентов.