В пятницу, 16 декабря, в 10:30 в Самаре в рамках родительских чтений состоится "Мастерская современных отцов". Участники получат уникальную возможность узнать профессиональные ответы на повседневные вопросы о воспитании детей, способах гармонизации отношений в семье.

Просветительское мероприятие "Родительские чтения" для самарских родителей пройдет в шестой раз.

В числе участников встречи - директор ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" Галина Жданова, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Самарской области Константин Доладов, приемные родители, замещающие семьи, кандидаты в замещающие родители, специалисты сферы социальной защиты, служб опеки и попечительства.

В программе мероприятия запланирована работа тематических площадок:

"Мастерская эффективных пап",

"Игровая мастерская для родителей",

"Психологическая мастерская для приемных родителей",

"Проблемы подростков: мастерская для родителей",

"Мастера Самары - детям".