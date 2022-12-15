В пятницу, 16 декабря, в 10:30 в Самаре в рамках родительских чтений состоится "Мастерская современных отцов". Участники получат уникальную возможность узнать профессиональные ответы на повседневные вопросы о воспитании детей, способах гармонизации отношений в семье.
Просветительское мероприятие "Родительские чтения" для самарских родителей пройдет в шестой раз.
В числе участников встречи - директор ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" Галина Жданова, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Самарской области Константин Доладов, приемные родители, замещающие семьи, кандидаты в замещающие родители, специалисты сферы социальной защиты, служб опеки и попечительства.
В программе мероприятия запланирована работа тематических площадок:
"Мастерская эффективных пап",
"Игровая мастерская для родителей",
"Психологическая мастерская для приемных родителей",
"Проблемы подростков: мастерская для родителей",
"Мастера Самары - детям".
Последние комментарии
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?