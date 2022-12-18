Самарское ТТУ следит за состоянием всех маршрутов

В ночь с 18 на 19 декабря синоптики вновь прогнозируют осадки — снег с дождем и ледяной дождь. Поэтому подготовка персонала, техники и принятие специфических мер для содержания территорий и объектов городского хозяйства остается приоритетным направлением работ самарских служб благоустройства, коммунальщиков и предприятий транспортной сферы.

На совещании, которое провел первый замглавы Самары Владимир Василенко, озвучили, что в сложных погодных условиях муниципальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление" нацелено на непрерывный контроль за ситуацией на маршрутах, в том числе на мониторинг состояния трамвайных путей и контактной сети.

"У предприятия имеется все, чтобы выполнить поставленные задачи. Что касается работ по линии контактного провода, то на утро у нас готов к выходу трамвай службы энергохозяйства. Он оборудован специальной жесткой алюминиевой вставкой, которая при обледенении ликвидирует этот налет, уберет с проводов весь иней, — пояснил директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов. — Кроме того, в нашем распоряжении находится 19 снегоочистительных вагонов, каждый из которых готов к работе. Из депо направим их на линию согласно графику — с 22:00 для обслуживания всех маршрутов. Как правило, в дневное время, особенно в часы пик, снегоочистители не выводим. В процессе работ, учитывая большую скорость движения, от вращающего щеточного оборудования могут отлететь наледь, камни, снег и повредить попутно движущиеся автомобили, травмировать пешеходов. Поэтому всегда стараемся очистить рельсы за ночную смену — до 5:00, то есть до начала движения обычных пассажирских составов. Все должно быть выполнено максимально оперативно и качественно, в полном объеме. Конечно, если возникнет острая необходимость, то снегоочистители будут "пробивать" трассу следования и избавлять ее от наледи и после 5:00".

Помимо этого, у сотрудников предприятия наготове пилы и другое специализированное оснащение для исправления ситуации в случае повала деревьев и обрыва проводов. Однако, специалисты будут стараться предотвратить это, для чего во взаимодействии с другими профильными службами города организуют постоянный мониторинг.

В дирекции МП "ТТУ" также сообщили, что уже ввели режим усиления работ.

"Технический персонал находится в своих депо, чтобы при первой необходимости отправиться на участки, по которым проложены трамвайные и троллейбусные маршруты. Все вспомогательные машины мы тоже готовы вывести для ликвидации последствий непогоды, — заверил Михаил Ефремов. — Наши службы обеспечены необходимыми материалами, запчастями, если потребуется оперативно устранить поломки".

Службы благоустройства повышенное внимание уделяют очистке и обработке дорог, тротуаров, подъездов к "карманам" у остановок, посадочных площадок, лестничных маршей, периметров пешеходных переходов.

Специалисты поясняют, что ледяной дождя не являются редкостью. С ним приходится сталкиваться ежегодно и неоднократно. При этом такое явление всегда представляет повышенную опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. Влага при попадании дождя на остывшее покрытие замерзает, образуя стекловидный налет различной толщины. Поверхность этого слоя в дальнейшем снова покрывается водой, в разы повышая скользкость. Это необходимо учитывать, особенно в условиях плохой видимости — при наступлении сумерек и ночи. Чтобы минимизировать случаи ДТП и травматизма, единственным эффективным способом борьбы с наледью является внесение противогололедных реагентов. Такие неотложные мероприятия продолжаются. А чтобы цикл работ выполнялся непрерывно, без простоя, профильные предприятия оперативно загружают в разбрасыватели песчано-соляную смесь и "Бионорд". На мостовых переходах во избежание коррозии металлоконструкций используется исключительно песок — этого требуют нормативы содержания.

При очистке и обработке учитывают и рельеф местности — особое внимание подъемам и спускам.

Напомним также, что при преодолении сложных участков автомобилисты, в том числе водители большегрузов и общественного транспорта, могут самостоятельно использовать пескосоль из специальных придорожных ящиков. В Самаре они размещены по 82 адресам.

"Организация транспортного сообщения находится на непрерывном контроле. Сегодня весь общественный транспорт, который должен работать согласно Реестру перевозок и режиму выходного дня, находится на линии, — добавил заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин. — Утром 19 декабря все перевозчики также нацелены на плановый выход, чтобы горожане смогли добраться до мест работы, учебы, по своим делам. При этом все же рекомендуется не отправляться в дорогу без крайней необходимости. Если же поездки отложить невозможно, ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками, а также учитывать, что из-за гололедицы сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо исключить беспорядочное маневрирование, избегать выезда на полосу встречного движения и строго выполнять предписания дорожных знаков".