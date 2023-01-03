Ночью в регионе объявлено штормовое предупреждение

В регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
Ночью 4 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.
"Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными!", — сообщает ведомство.
Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют "погодные качели" в регионе.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.