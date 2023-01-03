Ночью в регионе объявлено штормовое предупреждение

В регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

Ночью 4 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

"Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными!", — сообщает ведомство.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют "погодные качели" в регионе.