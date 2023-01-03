В Самарской области прогнозируются "погодные качели"

Атлантический океан продолжает формировать циклоны. Траектория движения этих атмосферных вихрей проходит вдоль северных и средних широт Европейской территории России. Активное их перемещение с запада на восток создает так называемые "погодные качели", когда на смену морозной погоды приходит оттепель, а затем опять возвращается холод. Вот такие погодные качели ожидаются в Самарской области в первую неделю наступившего нового года, сообщает Приволжское УГМС.

В ближайшие сутки на смену оттепели придет воздушная масса с температурами в ночные и дневные часы в пределах -2…-7°, местами пройдет небольшой снег. Но уже в ночь на среду теплый атмосферный фронт принесет умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем.

Температура воздуха в центральных и южных районах области поднимется до -0…+1°. Однако, к четвергу, вслед уходящему циклону, к нам в область начнет поступать полярный воздух. Ночью столбик термометра опустится ниже 10° мороза, в северных районах области до -15…-18°. К пятнице мороз ослабеет.

В среду, 4 января, ночью облачно. Снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. На дорогах местами снежные заносы, накат. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -4...+1 °C. На дорогах местами снежные заносы, накат.

В четверг, 5 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Местами до -19°. На дорогах местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 6 января, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Понижение температуры воздуха в течение дня.