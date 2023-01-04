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Преступления Происшествия

В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и пропадал

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд передано дело 44-летнего самарского предпринимателя 1978 года рождения, обвиняемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в полицию за помощью обратились несколько жителей Самары, сообщив, что оформили заказ на мебель и даже перечислили предоплату продавцу, но товар так и не получили.

Бизнесмен осуществлял розничную торговлю мебелью в крупном торговом центре, расположенном на территории Кировского района регионального центра. Он заключал договоры с клиентами, брал предоплату, выдавал кассовые чеки об оплате, но спустя время под различными предлогами откладывал сроки поставки заказа.

Жертвами злоумышленника стали четыре человека. Общая сумма ущерба составила более 420 тыс. рублей.

После задержания мужчина пояснил, что брал деньги от клиентов и тратил их на текущую предпринимательскую деятельность, в том числе на погашение долгов.

Ранее не судимому бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". 

Гид потребителя

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