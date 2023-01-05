Ограничение движения на федеральных трассах в Самарской области продолжает действовать

На участке с 25 км по 144 км автодороги А300 А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном и на участке с 51 км по 61 км автодороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" продолжает действовать временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.
Напомним, что данная мера введена из-за плохих погодных условий.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.