Ограничение движения на федеральных трассах в Самарской области продолжает действовать

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На участке с 25 км по 144 км автодороги А300 А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном и на участке с 51 км по 61 км автодороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" продолжает действовать временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.