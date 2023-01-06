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Общество

В регионе похолодает до -34°C

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последние новогодние праздничные дни в Самарской области ожидаются резкие изменения погодных условий. После серии атлантических циклонов, формировавших погоду в первую неделю наступившего года, на территорию ЕТР переместится холодный антициклон с севера Скандинавии. По его периферии с северо-восточными потоками начнет поступать арктический воздух из районов Северного Урала. Ночные температуры воздуха в большинстве районов опустятся до -30..-34°, и даже днем столбик термометра будет находится преимущественно ниже -25-градусной отметки, установится аномально-холодная погода, сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, что до 11 января в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов. 

Ночью, 7 января, переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха -26...-31 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха -23...-28 °C.

В воскресенье, 8 января, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха -26...-31 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег.  Ветер северо-западный, северный, 5...10 м/с. Температура воздуха -20...-25 °C.

В понедельник, 9 января, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3...8 м/с. Температура воздуха -29...-34 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3...8 м/с. Температура воздуха -24...-29 °C.

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