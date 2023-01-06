В регионе похолодает до -34°C

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В последние новогодние праздничные дни в Самарской области ожидаются резкие изменения погодных условий. После серии атлантических циклонов, формировавших погоду в первую неделю наступившего года, на территорию ЕТР переместится холодный антициклон с севера Скандинавии. По его периферии с северо-восточными потоками начнет поступать арктический воздух из районов Северного Урала. Ночные температуры воздуха в большинстве районов опустятся до -30..-34°, и даже днем столбик термометра будет находится преимущественно ниже -25-градусной отметки, установится аномально-холодная погода, сообщает Приволжское УГМС.