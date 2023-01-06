45 военнослужащих прибыли из ростовского госпиталя в Самару

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В пятницу, 6 января, в Самару во второй половине дня прибыл борт с первыми 45 ранеными самарцами, которые после обстрела 1 января находились в госпитале в Ростове-на-Дону, сообщает sovanews63.