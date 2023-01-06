45 военнослужащих прибыли из ростовского госпиталя в Самару

В пятницу, 6 января, в Самару во второй половине дня прибыл борт с первыми 45 ранеными самарцами, которые после обстрела 1 января находились в госпитале в Ростове-на-Дону, сообщает sovanews63.
Напомним, что около 70 человек, раненых в Макеевке, должны прибыть в самарские госпитали в ближайшее время.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.