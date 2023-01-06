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Общество

45 военнослужащих прибыли из ростовского госпиталя в Самару

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 января, в Самару во второй половине дня прибыл борт с первыми 45 ранеными самарцами, которые после обстрела 1 января находились в госпитале в Ростове-на-Дону, сообщает sovanews63.

Напомним, что около 70 человек, раненых в Макеевке, должны прибыть в самарские госпитали в ближайшее время. 

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