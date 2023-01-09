Автоинспекторы поймали 154 пьяных водителя за праздничные выходные в Самарской области

За восемь дней новогодних праздников, с 1 по 8 января, в Самарской области сотрудники ГИБДД в результате рейдов задержали 154 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы зафиксировали более 3400 нарушений ПДД. Так, 18 человек сел и за руль без водительских прав. 270 автомобилистов нарушили правила тонировки, еще 94 — неправильно перевозили детей. 466 водителей решили, что им не нужны ремни безопасности. Кроме того, 68 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах.
Особое внимание автоинспекторы уделили пешеходам, которые переходили дорогу в не предназначенном для этого месте или на запрещающий сигнал светофора. Их оказалось 211 — гораздо больше, чем непропустивших водителей.
Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила ПДД и быть осторожнее в плохую погоду.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.