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Происшествия

Автоинспекторы поймали 154 пьяных водителя за праздничные выходные в Самарской области

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За восемь дней новогодних праздников, с 1 по 8 января, в Самарской области сотрудники ГИБДД в результате рейдов задержали 154 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы зафиксировали более 3400 нарушений ПДД. Так, 18 человек сел и за руль без водительских прав. 270 автомобилистов нарушили правила тонировки, еще 94 — неправильно перевозили детей. 466 водителей решили, что им не нужны ремни безопасности. Кроме того, 68 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах.

Особое внимание автоинспекторы уделили пешеходам, которые переходили дорогу в не предназначенном для этого месте или на запрещающий сигнал светофора. Их оказалось 211 — гораздо больше, чем непропустивших водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила ПДД и быть осторожнее в плохую погоду.

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