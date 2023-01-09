16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2022 году в Самарской области родилось более 25 тыс. детей В регионе 10 января ожидается -40°C Самарские хирурги изучили новый метод лечения воронкообразной деформации грудной клетки Народный фронт заявил об открытии единого регионального сбора для мобилизованных В ГИБДД рекомендовали воздержаться от поездок за пределы Самарской области

Общество

В регионе 10 января ожидается -40°C

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночные и утренние часы 10 января местами в Самарской области ожидается сильный мороз -40°C.

В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. 

Напомним, что школьники из-за морозов учатся дистанционно. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Alex Волжанин 08 января 2023 11:40 Приостановлена работа речной переправы "Самара - Подголятино"

Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Любовь Младенович 16 декабря 2022 14:26 В Самарской области пройдет субботник в приюте для бездомных животных

А как туда добираться?

Сергей Морозов 12 декабря 2022 17:37 "Лагуна" требует через суд с администрации Самары более 2,4 млрд рублей

Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5