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Преступления Происшествия

Подозреваемого в поджоге здания администрации Тольятти оставили под стражей

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 января, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на продление срока содержания под стражей Павлу Коршунову, задержанному по подозрению в поджоге здания городской администрации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.

Напомним, ЧП в Автограде произошло 22 сентября 2022 года. В 3:44 на ул. Белорусской, 33 загорелась входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4:05. В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Позже задержали подозреваемого - 35-летнего менеджера туристической фирмы Павла Коршунова.

Адвокат мужчины Дмитрий Павлов рассказал, что Коршунова задержали дома через несколько дней. 26 сентября на допросе он признал вину в поджоге.

"Коршунов не отрицал самого факта совершения поджога. Подробно рассказал, где приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, как подготовил "коктейль Молотова": смешав горючие смеси, перелил их в стеклянные банки, подготовил фитили, поджег и бросил в оконную раму", - пояснял адвокат Дмитрий Павлов.

Мужчину отправили под стражу, где он должен был находиться до 21 ноября. Но постепенно объем обвинения увеличился - тольяттинцу вменили ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Теперь следствие считало, что Коршунов хотел устрашить население и воздействовать на принятие решений органами госвласти.

25 ноября Самарский районный суд Самары продлил Павлу Коршунову арест до 24 января 2023 года.

Это постановление обжаловал адвокат. 9 января Самарский областной суд рассмотрел жалобу и решил не менять решение районного суда.

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