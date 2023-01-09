Подозреваемого в поджоге здания администрации Тольятти оставили под стражей

В понедельник, 9 января, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на продление срока содержания под стражей Павлу Коршунову, задержанному по подозрению в поджоге здания городской администрации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.
Напомним, ЧП в Автограде произошло 22 сентября 2022 года. В 3:44 на ул. Белорусской, 33 загорелась входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4:05. В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог.
В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Позже задержали подозреваемого - 35-летнего менеджера туристической фирмы Павла Коршунова.
Адвокат мужчины Дмитрий Павлов рассказал, что Коршунова задержали дома через несколько дней. 26 сентября на допросе он признал вину в поджоге.
"Коршунов не отрицал самого факта совершения поджога. Подробно рассказал, где приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, как подготовил "коктейль Молотова": смешав горючие смеси, перелил их в стеклянные банки, подготовил фитили, поджег и бросил в оконную раму", - пояснял адвокат Дмитрий Павлов.
Мужчину отправили под стражу, где он должен был находиться до 21 ноября. Но постепенно объем обвинения увеличился - тольяттинцу вменили ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Теперь следствие считало, что Коршунов хотел устрашить население и воздействовать на принятие решений органами госвласти.
25 ноября Самарский районный суд Самары продлил Павлу Коршунову арест до 24 января 2023 года.
Это постановление обжаловал адвокат. 9 января Самарский областной суд рассмотрел жалобу и решил не менять решение районного суда.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.