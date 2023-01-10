Следователи начали проверку из-за жалоб самарчанки на холод в квартире

Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как жительница области в видеообращении пожаловалась на плохие условия жилья. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Женщина рассказала в социальной сети, что получила квартиру в социальный наем как сирота и теперь живет в ней с двумя маленькими детьми. При этом в помещении холодно (+16 градусов), отопление слабое, по стене пошла трещина, из окон сильно дует и вода плохого качества. Также самарчанка отметила, что неоднократно обращалась в управляющую компанию, но это не дало результатов.