Следователи начали проверку из-за жалоб самарчанки на холод в квартире

Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как жительница области в видеообращении пожаловалась на плохие условия жилья. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Женщина рассказала в социальной сети, что получила квартиру в социальный наем как сирота и теперь живет в ней с двумя маленькими детьми. При этом в помещении холодно (+16 градусов), отопление слабое, по стене пошла трещина, из окон сильно дует и вода плохого качества. Также самарчанка отметила, что неоднократно обращалась в управляющую компанию, но это не дало результатов.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.