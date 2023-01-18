Фигурант дела "о грязной нефти" Роман Якушев попросил об УДО

В Куйбышевский районный суд Самары поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении от фигуранта дела "грязной нефти" Романа Якушева. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Уголовное дело "о грязной нефти" в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Следствие предполагало: чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала фигурантами уголовного дела проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" — Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

В 2021 г. стало известно, что из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов и передали их в суды. Так, 20 апреля 2021 г. в Ленинский райсуд Самары поступило уголовное дело Николая Рубцова, который с сентября 2018 г. трудился главным диспетчером товарно-транспортного отдела по учету нефти. Теперь его обвиняли в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 12 июля суд приговорил Рубцова к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима.

1 апреля в Волжский райсуд поступило уголовное дело инженера ПСП "Лопатино" Владимира Матюхина, обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 20 июля суд мужчину признали виновным и назначили ему четыре года лишения свободы условно.

26 мая Волжский райсуд вынес приговор Наталье Пятилетовой. Ее признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и назначили четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих (организационно-распорядительных и административно-хозяйственных) функций в коммерческих организациях сроком на три года.

12 мая тот же Волжский райсуд огласил приговор бывшей сотруднице АО "Транснефть-Дружба" Оксане Цукановой — ее признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Также суд на три года запретил ей занимать определенные должности.

27 октября 2021 г. в Ленинском районном суде вынесли приговор замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрию Никишову. Его суд признал виновным в коммерческом подкупе (п. п. "в, г" ч.7 ст. 204 УК РФ) и приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима.

6 декабря Ленинский райсуд вынес приговор начальнику одного из отделов этого управления Роману Якушеву. Его признали виновным в двух эпизодах коммерческого подкупа на 325 тыс. руб. и 275 тыс. руб. и приговорили по совокупности наказаний к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сейчас Якушев отбывает наказание в самарской колонии ИК-5 в пос. Кряж. 12 декабря он подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде, назначенное на 18 января рассмотрение ходатайства отложили.

Тем временем при расследовании основного уголовного дела "о грязной нефти" материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко выделили в отдельное уголовное дело, производство по которому приостановлено.

В итоге фигурантами "основного" дела остались пять человек: Владимир Жоголев, Сергей Баландин, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов и Роман Гладков. Следствие уже закончено и после утверждения обвинения прокурором, его передадут в суд.