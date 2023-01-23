Прекращено уголовное дело экс-главы Кинельского района Сергея Колесника

Следственным управлением СК РФ по Самарской области прекращено уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении бывшего главы Кинельского района Сергея Колесника. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил его адвокат Игорь Коржиков.

Напомним, что, по версии следствия, с ноября 2018 г. по май 2019 г. Колесник подписал 16 муниципальных контрактов и акты приема-передачи квартир в доме на ул. Рабочей, 4 в пос. Кинельский. Однако фактически здание не было достроено. При этом в документах якобы были указаны ложные сведения.

Ему было предъявлено обвинение в служебном подлоге по ч. 1 ст. 292 УК РФ. По окончании следствия уголовное дело поступило для рассмотрения в Кинельский районный суд, где было зарегистрировано 16 ноября 2020 года.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс Игорь Коржиков, судебный процесс длился несколько месяцев и завершился 5 июля 2021 года оправдательным приговором. Суд признал Колесника невиновным в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления.

Оправдательный приговор был обжалован заместителем Кинельского межрайонного прокурора. В сентябре 2021 г. апелляционная инстанция своим определением отменила приговор и направила уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд.

Второй раз уголовное дело в отношении Сергей Колесника поступило в Кинельский районный суд в октябре 2021 года. По словам Игоря Коржикова, в ходе судебного следствия сторона обвинения заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление.

"Мы это ходатайство обжаловали, и судья его не удовлетворил, — говорит адвокат. — И судебное следствие продолжилось. Но когда судебный процесс подходил к стадии прений, когда судебное следствие было практически окончено, сторона обвинения заявила ходатайством о возвращении уголовного дела в прокуратуру. И 22 августа суд удовлетворил это ходатайство — вынес постановление о направлении уголовного дела Кинельскому межрайонному прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Мы обжаловали данное постановление. Но Самарский областной суд, рассмотрев жалобу, оставил постановление без изменения".

В итоге уголовное дело было направлено прокурору, а он, в свою очередь, направил его в СУ СК РФ по Самарской области.

"В ходе дальнейшего разбирательства с помощью собранных доказательств мы убедили следствие в невиновности моего подзащитного. Оценив приведенные доводы и доказательства, следователь согласилась с нашей позицией, и дело было прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием в деяниях моего подзащитного состава преступления). Следователь вынесла соответствующее постановление 28 декабря", — сообщил адвокат.

Игорь Коржиков отметил, что решению о прекращении уголовного дела способствовали в том числе показания его подзащитного и свидетелей по делу о том, что на момент покупки квартир дом на ул. Рабочая, 4 прошел регистрацию, а это невозможно без предоставления всей документации. При этом после покупки были проведены три экспертизы (строительная, МЧС и на электробезопасность), согласно которым грубых нарушений не выявлено, дом пригоден для эксплуатации и проживания. Также была проведена процедура торгов, поэтому не подписать контракт Колесник не мог.

Как сообщается в постановлении следователя (копия есть в распоряжении "Волга Ньюс"), анализами материалов уголовного дела установлено, что на момент подписания муниципальных контрактов государственная регистрация прав на объекты не оспорена и не признана незаконной.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеются заключения межведомственной комиссии, согласно которым многоквартирный дом на ул. Рабочая, 4 в п. Кинельский пригоден к проживанию.

Также следствием фактически установлено, что, когда Колесник стал главой района, жилые помещения были введены в эксплуатацию другими должностными лицами, имелся технический паспорт здания, квартиры были поставлены на кадастровый учет и уже имелась регистрация права собственности.

При этом по инициативе Сергея Колесника была проведена еще одна экспертиза, подтвердившая соответствие объектов СНиП и пригодность к проживанию, что свидетельствует о его добросовестном поведении при заключении муниципальных контрактов.

Таким образом, следствие пришло к выводу о том, что Колесник, подписав муниципальный контракт, не вносил заведомо ложные сведения в официальные документы.

"Сейчас с моего подзащитного Сергея Колесника полностью сняты все обвинения с правом на реабилитацию, и он планирует воспользоваться этим правом", — отметил адвокат Игорь Коржиков.