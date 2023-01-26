В Тольятти ограничат движение на трассе М-5 из-за ремонта ГЭС

В пятницу, 27 января, в Тольятти ограничат движение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

"Поволжуправтодор" вводит ограничение в связи с реконструкцией пролета ВЛ 220 кВ Жигулевской ГЭС. На время ремонта полностью остановят движение на трассе М-5 в Комсомольском районе Тольятти: с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35 на 974 км трассы.