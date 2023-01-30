В Самарской области за три дня поймали 65 пьяных водителей

В Самарской области с 27 по 29 января сотрудники Госавтоинспекции провели широкомасштабные рейды и задержали 65 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего инспекторы выявили более 2 тыс. различных нарушений ПДД. Так, 10 человек сели за руль без водительских прав, 126 — нарушили правила тонировки. Еще 60 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 301 решил пренебречь ремнем безопасности.
Помимо этого, 65 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 115 раз на глазах у сотрудников ГИБДД.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».