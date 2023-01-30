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Происшествия

В Самарской области за три дня поймали 65 пьяных водителей

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 27 по 29 января сотрудники Госавтоинспекции провели широкомасштабные рейды и задержали 65 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего инспекторы выявили более 2 тыс. различных нарушений ПДД. Так, 10 человек сели за руль без водительских прав, 126 — нарушили правила тонировки. Еще 60 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 301 решил пренебречь ремнем безопасности.

Помимо этого, 65 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 115 раз на глазах у сотрудников ГИБДД.

Гид потребителя

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