Мигрантов-нарушителей задерживал ОМОН на самарских рынках

В Самаре прошел рейд, правоохранители искали нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

При содействии бойцов ОМОН проверили торговые объекты на ул. Дальневосточной и пр. Кирова. В результате стражи правопорядка пресекли около 30 нарушений.

В отношении мигрантов-нарушителей составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность и за нарушение режима пребывания на территории РФ.