Мигрантов-нарушителей задерживал ОМОН на самарских рынках

В Самаре прошел рейд, правоохранители искали нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
При содействии бойцов ОМОН проверили торговые объекты на ул. Дальневосточной и пр. Кирова. В результате стражи правопорядка пресекли около 30 нарушений.
В отношении мигрантов-нарушителей составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность и за нарушение режима пребывания на территории РФ.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».