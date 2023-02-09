В полицию обратилась 35-летняя жительница Тольятти с заявлением о хищении денежных средств в размере 990 тыс. рублей.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками одного из банков России и сообщили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит.
Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, маляр одного из ООО, в другом банке оформила денежный кредит на сумму 990 тыс. руб. и перевела денежные средства на указанные счета.
На следующий день "банкиры" ей в очередной раз предложили оформить денежный кредит, после чего она поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в полицию.
В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063