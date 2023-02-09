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Преступления Происшествия

Тольяттинка потеряла 1 млн руб., поверив мошенникам, что взломан ее ЛК в банке

ТОЛЬЯТТИ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратилась 35-летняя жительница Тольятти с заявлением о хищении денежных средств в размере 990 тыс. рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками одного из банков России и сообщили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит.

Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, маляр одного из ООО, в другом банке оформила денежный кредит на сумму 990 тыс. руб. и перевела денежные средства на указанные счета.

На следующий день "банкиры" ей в очередной раз предложили оформить денежный кредит, после чего она поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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