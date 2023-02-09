Подростка, дравшегося в ТЦ "Эль Рио", отправили с семьей в Центр временного содержания мигрантов

Самарские правоохранители отправили в Центр временного содержания иностранных граждан подростка, участвовавшего в драке в ТЦ, и его семью. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, инцидент произошел на фуд-корте ТЦ "Эль Рио". Несколько молодых людей дрались и кидались стульями. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство").

Во время проверки полицейские обнаружили, что несовершеннолетний участник драки, а также его мать и несовершеннолетние брат и сестра нарушили срок пребывания в РФ. Промышленный районный суд Самары принял решение об их принудительном выдворении за пределы страны. Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан до исполнения решения суда.