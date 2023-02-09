Подростка, дравшегося в ТЦ "Эль Рио", отправили с семьей в Центр временного содержания мигрантов

Самарские правоохранители отправили в Центр временного содержания иностранных граждан подростка, участвовавшего в драке в ТЦ, и его семью. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Напомним, инцидент произошел на фуд-корте ТЦ "Эль Рио". Несколько молодых людей дрались и кидались стульями. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство").
Во время проверки полицейские обнаружили, что несовершеннолетний участник драки, а также его мать и несовершеннолетние брат и сестра нарушили срок пребывания в РФ. Промышленный районный суд Самары принял решение об их принудительном выдворении за пределы страны. Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан до исполнения решения суда.
Управление по вопросам миграции напоминает, что в соответствии со ст. 5 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.