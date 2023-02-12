Самарца подозревают в краже из бюджета при реализации социального контракта

В Самаре местный житель подозревается в мошенничестве при реализации социального контракта, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, 45-летний мужчина подготовил пакет документов для заключения социального контракта с государственным учреждением. По условиям договора он должен был приобрести грузовой автомобиль. Будучи владельцем "газели", подозреваемый оформил договор купли-продажи транспортного средства, фактически не передав его новому собственнику — своему родственнику. После, используя полученные в рамках социального контракта 280 тыс. руб., "выкупил" автомобиль у своего племянника.
По собранным подразделением ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре материалам СУ СК России по Самарской области в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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