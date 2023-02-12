Самарца подозревают в краже из бюджета при реализации социального контракта

В Самаре местный житель подозревается в мошенничестве при реализации социального контракта, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 45-летний мужчина подготовил пакет документов для заключения социального контракта с государственным учреждением. По условиям договора он должен был приобрести грузовой автомобиль. Будучи владельцем "газели", подозреваемый оформил договор купли-продажи транспортного средства, фактически не передав его новому собственнику — своему родственнику. После, используя полученные в рамках социального контракта 280 тыс. руб., "выкупил" автомобиль у своего племянника.

По собранным подразделением ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре материалам СУ СК России по Самарской области в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".