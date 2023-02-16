В Самарской области восстановили движение на трассе М-5

На трассе М-5 в Самарской области восстановили движение после ДТП. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".

Напомним, около 5:55, в районе 902 км трассы М-5 столкнулись два грузовика. Одна из машин загорелась.

Никто не пострадал, но трассу на какое-то время перекрыли.

В 7:10 на этом участке организовали реверсивное движение. В 9:40 проезд полностью восстановили.