В Самарской области восстановили движение на трассе М-5

На трассе М-5 в Самарской области восстановили движение после ДТП. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Напомним, около 5:55, в районе 902 км трассы М-5 столкнулись два грузовика. Одна из машин загорелась.
Никто не пострадал, но трассу на какое-то время перекрыли.
В 7:10 на этом участке организовали реверсивное движение. В 9:40 проезд полностью восстановили.
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Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".