Пенсионерка из Тольятти перевела мошенникам 1,3 млн рублей

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (списание, оформление кредита без ведома владельца карты).

Правоохранители в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах, не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые "безопасные счета".

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям, напоминает ГУ МВД России по Самарской области.

Так, жительница города Тольятти перевела мошенникам 1,3 млн рублей. 60-летней пенсионерке позвонил неизвестный, сообщил, что является сотрудником правоохранительных органов и что на ее имя неизвестным оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, женщина перевела на указанные им расчетные счета 1,3 млн рублей. Поняв, что ее обманули мошенники, обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.