Пенсионерка из Тольятти перевела мошенникам 1,3 млн рублей

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (списание, оформление кредита без ведома владельца карты).
Правоохранители в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах, не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые "безопасные счета".
При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.
Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям, напоминает ГУ МВД России по Самарской области.
Так, жительница города Тольятти перевела мошенникам 1,3 млн рублей. 60-летней пенсионерке позвонил неизвестный, сообщил, что является сотрудником правоохранительных органов и что на ее имя неизвестным оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".
Действуя по инструкциям неизвестного, женщина перевела на указанные им расчетные счета 1,3 млн рублей. Поняв, что ее обманули мошенники, обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".