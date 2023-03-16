В проект крематория включился глава Ассоциации крематориев РФ

В составе собственников ООО "Комбинат услуг второго типа", который арендует землю под строительство крематория в Красноярском районе, произошли изменения. В число контролирующих лиц вошел глава Ассоциации крематориев России Алексей Суслоев.

Напомним, участок под строительство крематория и устройству кладбища выделили у с. Кривое Озеро, входящего в сельское поселение Хорошенькое. Это вызвало общественный резонанс. За местных жителей выступила областная прокуратура, которая судилась с местной властью. Однако суд не согласился с доводами надзорного органа.

ООО "Комбинат услуг второго типа" получило в аренду землю под строительство крематория на 10 лет за 141 рубль в год. До недавнего времени компания принадлежала, по информации ИАС Seldon.Basis, Виталию Одикадзе (51%), связанному с бизнесом Алексея Ушамирского, и Михаилу Лазареву. Зимой в учредителях общества появилось московское ООО "Помощь" с долей 25%. Организация специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. В прошлом году компания заключила договор аренды участка под строительство крематория в Омской области.

В равных долях "Помощь" принадлежит трем физлицам: Ларисе Рубцовой, Константину Хвалыку и Алексею Сулоеву. Последний известен как глава Ассоциации крематориев РФ и вице-президент Союза похоронных организаций и крематорией.