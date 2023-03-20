В Самаре выполнено более 75% запланированных работ по ямочному ремонту дорог

В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог местного значения. По словам специалистов, нынешние дефекты связаны с температурными "качелями", а также с эксплуатационными нагрузками на улично-дорожную сеть.
Напомним, что в этом сезоне планируется отремонтировать не менее 9,5 тыс. кв. м асфальтового полотна. На сегодняшний день уже 7,5 тыс. кв. м дорожного покрытия восстановлено.
Профильные службы, заделывая ямы, приводят полотно в порядок литым асфальтобетоном, температура которого может составлять от 210 до 250 градусов Цельсия.
"Во время осадков работы временно приостанавливаются и возобновляются с улучшением погодных условий. На днях прошел снег, мокрый снег, дождь. И основная проблема при производстве работ заключается в том, что дефекты заполнены водой. Конечно, за счет высокой температуры литой асфальтобетонной смеси влага может выпариваться. Но для достижения лучшего сцепления с основанием "карты" в ходе подготовки приходится не только подрубать яму и продувать ее, но и предварительно производить откачку воды с участка", — пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.
Так, в понедельник, 20 марта, ремонтные работы ведутся на ул. Александра Матросова в границах улиц Нагорной и Красных Коммунаров, а также на других отрезках дорог. Профильные службы трудятся в круглосуточном режиме. В частности, в настоящее время темпы и объемы локального ремонта наращивают в Кировском районе. Основные участки, взятые в работу, находятся на улице Чекистов, Аэропортовском шоссе. В ближайших планах — продолжить работы на Аэропортовском шоссе, Днепровском проезде.
"Учитывая погодный фактор, при работе с литым асфальтобетоном необходимо минимум на 20 минут ограничить движение по отремонтированному участку, чтобы асфальт "схватился" и не произошли дальнейшие повреждения. После того, как покрытие полностью застынет, подрядная организация собирает конусы, убирает временные дорожные знаки и открывает участок для проезда транспорта. По наблюдениям, автомобилисты с пониманием относятся к производимым работам, объезжают отремонтированные локации", — добавил Виктор Ненашев.
Полноценное и масштабное обновление асфальтового полотна стартует с началом дорожно-строительного сезона: когда сойдет снег и установится постоянная положительная среднесуточная температура воздуха — +10 градусов Цельсия.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.