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Общество

В Самаре выполнено более 75% запланированных работ по ямочному ремонту дорог

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог местного значения. По словам специалистов, нынешние дефекты связаны с температурными "качелями", а также с эксплуатационными нагрузками на улично-дорожную сеть.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, что в этом сезоне планируется отремонтировать не менее 9,5 тыс. кв. м асфальтового полотна. На сегодняшний день уже 7,5 тыс. кв. м дорожного покрытия восстановлено.

Профильные службы, заделывая ямы, приводят полотно в порядок литым асфальтобетоном, температура которого может составлять от 210 до 250 градусов Цельсия.

"Во время осадков работы временно приостанавливаются и возобновляются с улучшением погодных условий. На днях прошел снег, мокрый снег, дождь. И основная проблема при производстве работ заключается в том, что дефекты заполнены водой. Конечно, за счет высокой температуры литой асфальтобетонной смеси влага может выпариваться. Но для достижения лучшего сцепления с основанием "карты" в ходе подготовки приходится не только подрубать яму и продувать ее, но и предварительно производить откачку воды с участка", — пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

Так, в понедельник, 20 марта, ремонтные работы ведутся на ул. Александра Матросова в границах улиц Нагорной и Красных Коммунаров, а также на других отрезках дорог. Профильные службы трудятся в круглосуточном режиме. В частности, в настоящее время темпы и объемы локального ремонта наращивают в Кировском районе. Основные участки, взятые в работу, находятся на улице Чекистов, Аэропортовском шоссе. В ближайших планах — продолжить работы на Аэропортовском шоссе, Днепровском проезде.

"Учитывая погодный фактор, при работе с литым асфальтобетоном необходимо минимум на 20 минут ограничить движение по отремонтированному участку, чтобы асфальт "схватился" и не произошли дальнейшие повреждения. После того, как покрытие полностью застынет, подрядная организация собирает конусы, убирает временные дорожные знаки и открывает участок для проезда транспорта. По наблюдениям, автомобилисты с пониманием относятся к производимым работам, объезжают отремонтированные локации", — добавил Виктор Ненашев.

Полноценное и масштабное обновление асфальтового полотна стартует с началом дорожно-строительного сезона: когда сойдет снег и установится постоянная положительная среднесуточная температура воздуха — +10 градусов Цельсия.

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