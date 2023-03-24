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Общество

На Самарской Луке завершился учет животных: всего 15 видов

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В национальном парке "Самарская Лука" завершился зимний маршрутный учет (ЗМУ), являющийся основным способом оценки численности видов животных, относящихся к охотничье-промысловым видам. До 2020 г. на территории национального парка при проведении ЗМУ учитывались 14 видов млекопитающих. В настоящее время учету подлежат 15 видов. Рост числа контролируемых видов объясняется появлением устойчивого стада нового для Самарской Луки вида — благородного оленя. Его численность относительно невелика и, по предварительной оценке, не превышает полутора десятка особей.

Фото: "Самарская Лука"

По данным, полученным при проведении последнего ЗМУ, численность большинства видов остается относительно стабильной. К видам, численность которых постоянно близка к средним многолетним значениям, относятся, например куница, ее по данным ЗМУ этого года, в национальном парке 188 особей и белка — 43 особи.

Численность отдельных видов оказалась ниже обычной, это в первую очередь лисица — 276 особей и заяц-русак, его по данным ЗМУ, в национальном парке 143 особи.

В то же время для косули, лося и зайца-беляка сохраняется тенденция роста численности, на территории национального парка их 1023, 696 и 515 особей соответственно. Отмечен также рост численности кабана.

Крайне низкой остается численность крупных хищников — волка и рыси. Ни на одном из 26 постоянных маршрутов ЗМУ следы этих животных прошедшей зимой не отмечены.

В целом, численность популяций животных, помимо циклических колебаний численности, зависит от целого ряда факторов, важнейшими из которых являются достаточная обеспеченность кормовыми ресурсами, благоприятные условия перезимовки, сохранение на приемлемом уровне для большинства видов защитно-гнездовых качеств угодий.

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