Стало известно, кто разработает проект по сохранению 2-й мужской гимназии в Самаре

Самарский государственный институт культуры определился с подрядчиком, который разработает проект по сохранению объекта культурного наследия "Вторая мужская гимназия" (пересечение ул. Фрунзе, 138 и ул. Красноармейская, 6) в Ленинском районе Самары. Здание построено в 1906 году.
Напомним, начальная цена контракта составила 6,8 млн рублей. На торги заявились четыре участника. Победителем стало ООО "Самторес-М". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта.
Подрядчик должен разработать документацию до 1 сентября 2023 года. После этого будет выполнен капитальный ремонт двухэтажного здания учебного корпуса № 2 площадью 3,3 тыс. кв метров. Планируется, что в здании усилят фундамент, несущие конструкции, заменят окна, отремонтируют внутренние система, крышу, фасад и т. д.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации