Стало известно, кто разработает проект по сохранению 2-й мужской гимназии в Самаре

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Самарский государственный институт культуры определился с подрядчиком, который разработает проект по сохранению объекта культурного наследия "Вторая мужская гимназия" (пересечение ул. Фрунзе, 138 и ул. Красноармейская, 6) в Ленинском районе Самары. Здание построено в 1906 году.