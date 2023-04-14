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Муниципалитеты Власть и политика

Детсад, ДК и бассейн: депутаты гордумы Самары оценили темпы работ на значимых объектах

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном центре в разгаре строительные работы на нескольких социально значимых объектах. О том, как они идут, а также о планах по вводу в эксплуатацию говорили в четверг, 13 апреля, на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту в гордуме Самары.

Фото: Фото предоставлено думой г.о. Самара

Новый детсад на 240 мест возводится в Промышленном районе. В мэрии пояснили, что по условиям контракта подрядчик должен завершить строительство к ноябрю 2023 года, но взял на себя повышенные обязательства — закончить работы до конца июля. В этом случае уже 1 сентября учреждение примет первых воспитанников.

Еще один знаковый проект — реконструкция Дворца культуры на площади Кирова. Работы идут, но срок сдачи в эксплуатацию продлен до конца 2024 года из-за необходимости корректировки проектных решений, проведения дополнительной экспертизы, удорожания стройматериалов. Депутаты отметили: реставрация объекта историко-культурного наследия — задача непростая, спешка здесь неуместна.

Зданию кинотеатра "Юность" в Промышленном районе реконструкция только предстоит. Планируется сохранить фундамент, а на его основе возвести новый трехэтажный объект. По планам здесь разместится детская школа искусств на 800 человек, занятия будут проводиться в две смены. Сейчас документация проходит госэкспертизу.

Плавательный бассейн в Куйбышевском районе должны сдать в июне нынешнего года. Его чаша рассчитана на шесть дорожек, а трибуны — на 210 зрителей; на втором этаже предусмотрены гимнастический и тренажерный залы.

"После сдачи в эксплуатацию, это будет первый муниципальный бассейн, — пояснил председатель думского комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев. — Уверен, это даст мощный импульс для развития водных видов спорта".

Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев отметил: хорошо, что у города появится своя "вода", но Самаре нужен и муниципальный "лед". По его словам, необходимо активнее создавать бесплатные муниципальные места для занятий детей спортом.

Более подробный материал читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 19 апреля.

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