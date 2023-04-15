В Тольятти задержан подозреваемый в причастности к телефонному мошенничеству

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к телефонному мошенничеству, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

4 апреля в полицию обратилась местная жительница 1937 года рождения, которая стала жертвой мошенничества. Пенсионерке неоднократно звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что ее дочь стала виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для "решения вопроса" с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убедили женщину спрятать деньги в пакет с вещами и передать курьеру. Потерпевшая отдала мошенникам 300 тыс. рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого курьера, который забрал деньги и перевел их на различные банковские счета.

В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.