В Тольятти задержан подозреваемый в причастности к телефонному мошенничеству

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к телефонному мошенничеству, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
4 апреля в полицию обратилась местная жительница 1937 года рождения, которая стала жертвой мошенничества. Пенсионерке неоднократно звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что ее дочь стала виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для "решения вопроса" с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убедили женщину спрятать деньги в пакет с вещами и передать курьеру. Потерпевшая отдала мошенникам 300 тыс. рублей.
Полицейские установили личность предполагаемого курьера, который забрал деньги и перевел их на различные банковские счета.
В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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