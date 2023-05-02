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Преступления Происшествия

Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в преступлении из-за нарушений на "Алхиме"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности уголовного дела, которое возбудили в Следственном комитете в отношении инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

Напомним, дело возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, в 2015 г. обвиняемая не отразила в акте лицензионной проверки существенные нарушения требований ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". В результате организация незаконно получила лицензию, что повлекло эксплуатацию опасных производственных объектов с нарушениями.

Как стало известно Волга Ньюс, речь в уголовном деле идет о Р.Х.Абдрахмановой. А предприятие, которое, по версии следствия, получило в тот период лицензию с нарушениями, - ООО "Алхим".

"Алхим" занимается производством химикатов и торговлей ими. Предприятие находится в Тольятти на ул. Новозаводской, 2а. Директором на сегодняшний день значится Олег Плотников, а учредителями - Сергей Сусметов и Игорь Мишаков. В 2022 г. выручка выросла до 104,2 млн руб. - на 43%.

При этом в 2021 г. прокуратура и Ростехнадзор через суд пыталась приостановить деятельность предприятия.

"У организации ООО "Алхим" есть негативная история: работа предприятия уже приостанавливалась в связи с угрозой жизни и здоровью людей. После этого была проведена проверка соблюдения требований промышленной безопасности. Компания была привлечена по ч. 1 ст. 9.1 КоАП - за нарушение требований промышленной безопасности. И третье событие - это авария на ООО "Алхим", - сообщали СМИ со ссылкой на выступление представителя Ростехнадзора 17 сентября 2021 г. в судебном заседании.

В то же время сотрудники "Алхима" переживали, что потеряют возможность работать и кормить семьи, если предприятие перестанет работать. СМИ даже публиковали от их лица открытое письмо к представителям власти. Авторы письма жаловались, что предприятие "душат" конкуренты. Иски надзорных инстанций к "Алхиму" рассматривали не единожды. В частности, 15 декабря Центральный районный суд наложил штраф на 400 тыс. руб. по ст. 19.5. ч. 11 КоАП РФ ("Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности").

Также в августе 2022 г. суд в Тольятти вынес решение уже по уголовному делу, которое было связано с "Алхимом". За год до того из-за аварии на предприятии разлилась серная кислота. Она загрязнила почву. За это суд назначил начальнику цеха полтора года лишения свободы условно.

Гид потребителя

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