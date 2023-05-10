Из РКЦ "Прогресс" вывели полмиллиона по методу "мертвых душ"

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор по делу сотрудников РКЦ "Прогресс" по фамилиям Семыкин и Сальникова. Их судили за мошенничество.

Как следует из показаний признавшего вину Семыкина, он являлся начальником цеха и в его подчинении работала Сальникова. Кроме того, на заводе работал слесарем мужчина, с которым Семыкин общался по работе. В какой-то момент Сальникова сообщила Семыкину, что у одного из их коллег, а именно слесаря — бывшего сожителя Сальниковой, болен отец и попросила сделать так, чтоб этот коллега не работал. При этом Семыкин с Сальниковой договорились, что половину зарплаты этого мужчины будет получать Семыкин. В какой-то момент Семыкин хотел уволить не работавшего сотрудника, но Сальникова просила подождать.

Также в материалах суда есть ответ из АО "РКЦ "Прогресс", согласно которому на имя слесаря был открыт счет для начисления зарплаты. Как выяснилось, не работавшему мужчине за значащийся в уголовном деле период начислили больше полумиллиона рублей.

Сам слесарь рассказал в суде, что в какой-то момент он сообщил Сальниковой, что хочет уволиться с предприятия, но та предложила ему подождать с увольнением, чтобы шел трудовой стаж.

"На вопрос о том, как это возможно, Сальникова сообщила, что у нее есть возможность оформлять все необходимые служебные документы, что человек якобы выполняет свои трудовые функции за территорией РКЦ, с зачислением трудового стажа. При этом фактически никакой работы на территории предприятия и за ее пределами он не выполнял бы. На вопрос о том, будет ли начисляться зарплата, Сальникова сказала, что это не мое дело. Свою банковскую зарплатную карту по просьбе Сальниковой передал ей", — рассказывал слесарь.

В итоге о странной ситуации на предприятии узнали сотрудники ФСБ. В отношении Сальниковой и Семыкина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Семыкина приговорили к двум годам лишения свободы условно, а Сальникову — к полутора годам колонии общего режима. Сальникова приговор обжаловала, но недавно областной суд постановил оставить вердикт в силе.

Напомним, ранее приговор также выслушал бывший директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Александр Кирилин. По версии следствия, Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически невыгодный для "РКЦ "Прогресс" договор на сумму более 125 млн рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 3,5 млн рублей. Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. В апелляции с него сняли обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с истечением срока давности (по договору о поставке пресса), а также смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") до пяти лет лишения свободы. В августе 2022 г. Шестой кассационный суд еще больше смягчил приговор: Кирилину было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Кроме того, под суд попала дочь Кирилина, Светлана. Она работала на заводе начальником управления финансами и внешнеэкономической деятельностью. По версии следствия, Светлана Кирилина и первый заместитель гендиректора Сергей Тюлевин допустили нецелевое расходование средств и покупали оборудование по завышенной цене.