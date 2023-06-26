В Самаре снижается уровень "деловой" коррупции

В 2022 году в Самарской области наметилась тенденция к снижению уровня "деловой" коррупции с 12,5% до 4%. Это означает, что в коррупционные взаимодействия в прошлом году было вовлечено меньшее число жителей региона, чем годом ранее. Такие данные приводятся в сводном отчете о реализации мер антикоррупционной деятельности в регионе за 2022 год.

Доклад заместителя руководителя областного департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрия Васильева опубликован на портале губернской думы.

В частности, в нем говорится, что доля граждан, считающих высоким уровень коррупции в Самарской области, в общем числе опрошенных граждан составила 11% при запланированном показателе региональной госпрограммы по борьбе с коррупцией на 2021-24 годы - 15%.

Авторы ссылаются на проведенный администрацией губернатора и подведомственным ей учреждением "Информационный аналитический центр Самарской области" опрос общественного мнения о результатах антикоррупционной деятельности. По окончании социологических исследований были подготовлены отчеты "Оценка уровня "бытовой" коррупции в Самарской области" и "Оценка уровня "деловой" коррупции в Самарской области".

Согласно полученным данным, реализация федерального антикоррупционного законодательства, мероприятий национального плана и госпрограммы по борьбе с коррупцией в 2022 году оказали положительно повлиянли на формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и позволили достичь ожидаемых результатов.

Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации, соответствует ожидаемым результатам. Степень достижения - 117,5%.

Доля граждан, осведомленных о мерах, принимаемых органами государственного управления в целях противодействия коррупции, составила 56,3% при запланированном показателе 43%. Степень достижения 130%.

Согласно реестру ведомственных целевых программ, доля органов государственной власти Самарской области, в которых разработаны и реализуются ведомственные целевые антикоррупционные программы, в общем количестве органов государственной власти Самарской области составила 100%.

Таким образом, индикаторы госпрограммы достигнуты в полном объеме. Среднее значение по всем стратегическим показателям составило 136,4%, делают выводы авторы документа.

Однако, несмотря на принимаемые меры, не все самарские чиновники демонстрируют "нетерпимое отношение" к коррупции.

Так, в пятницу, 23 июня, в Самаре правоохранители задержали бывшего руководителя департамента управления имуществом города Виктора Федоренчика. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в связи с незаконным переводом помещений общежитий городского округа в состав социального жилого фонда и последующей их приватизации.

21 июня в Ленинском городском суде начали рассматривать уголовное дело теперь уже бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Его обвинили в растрате и пяти случаях злоупотребления должностными полномочиями.

А буквально на той же неделе, 19 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти состоялись прения по делу бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергея Жирова и Владимира Степанова, обвиняемых во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.