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Муниципалитеты Власть и политика

Суд принял новое решение о поездках в Дубай самарских чиновников

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 июля, суд Самарской области рассмотрел апелляционные жалобы главы Самары Елены Лапушкиной и ее подчиненных на решение суда Ленинского района региональной столицы по иску прокуратуры.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, ранее в районном суде частично удовлетворили иск к руководству города. Как стало известно журналисту Волга Ньюс, суд тогда согласился с основными доводами прокуратуры. Ранее сообщалось, что чиновники ездили в командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По версии правоохранителей, чиновники компенсировали себе из бюджета затраты не на необходимые рабочие расходы, а на туристические цели. В результате в отношении главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова возбудили уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".

Представители прокуратуры потребовали уволить его в связи с утратой доверия. То же требование сотрудники надзорного ведомства выдвинули по отношению к руководителю департамента транспорта Сергею Маркину. В мэрии отказались уволить чиновников. Тогда представители прокуратуры обратились в суд Ленинского района. Позже Шанова все же уволили, хотя и по иным причинам. А суд Ленинского района решил, что глава города допустила нарушения при рассмотрении требований прокурора. Это решение и обжаловала Лапушкина.

3 июля в областной суд явился сам Шанов. Маркин и Лапушкина к служителям Фемиды не пожаловали, но прислали официальных представителей своих интересов.

"Мы просили признать незаконным бездействие главы Самары, выразившееся в непринятии мер реагирования и непривлечении Шанова и Маркина к ответственности. По Шанову впоследствии принято решение о возбуждении уголовного дела. Мы говорим о том, что в горадминистрации не рассмотрели требование прокурора. Есть определенная процедура. Эту процедуру глава города не выполнила. Соответственно, она не могла решить: имеется или нет конфликт", — рассказала суду представитель прокуратуры.

Как уточнила представитель прокуратуры, глава города должна была по закону рассмотреть претензии прокурора, принять меры по устранению нарушений и рассказать, какие меры приняты. А в случае несогласия — обжаловать решение прокурора. Но Елена Лапушкина этого, якобы не сделала, а просто ответила, что нарушений служебная проверка не выявила.

"Далее предварительным следствием было установлено, что руководитель одного из департаментов причинил государству ущерб более 600 тыс. рублей. Сейчас уголовное дело в отношении него уже рассматривается. Уволен он был главой города. За вторые эпизоды. В данном представлении их нет", — уточнили также представители прокуратуры.

Представители Лапушкиной, Маркина, а также Шанов просили отменить решение Ленинского райсуда. Они настаивали, что бездействия не было и представление прокуратуры рассмотрели. Суд удалился в совещательную комнату и по итогу постановил: более раннее решение служителей Фемиды отменить. Это решение можно обжаловать в Шестой кассационный суд, уточнил председательствующий.

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